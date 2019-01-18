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Павлюченкова обыграла Саснович и вышла в четвёртый круг Australian Open

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3

Павлюченкова обыграла Саснович и вышла в четвёртый круг Australian Open
si.robi
Анастасия Павлюченкова

Мельбурн, Австралия, 18 января 2019, 08:56 — REGNUM  Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Белоруссии Александрой Саснович в матче третьего круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час, завершилась со счётом 6:0, 6:3.

Павлюченкова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

В четвёртом круге турнира Павлюченкова сыграет с победительнице матча между американкой Слоан Стивенс и Петрой Мартич из Хорватии.

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