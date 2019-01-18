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«Рейнджерс» обыграли «Чикаго» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:3

Нью-Йорк, США, 18 января 2019, 08:39 — REGNUM  «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили нападающие Филип Хитил, Матс Цукарелло, Крис Крайдер и Мика Зибанежад.

В составе «Чикаго» точные броски на счету Брэндона Саада, Алекса Дэбринкэта и Доминика Кагуна. Российский форвард Артём Анисимов отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 22-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 47 очков в 47 матчах. «Чикаго» идёт на 31-м месте, в активе команды 41 очко в 49 играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).

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