Передача Радулова не помогла «Далласу» в матче с «Лос-Анджелесом»

Даллас, США, , 08:27 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили нападающие Дастин Браун и Карл Хагелин.

В составе «Далласа» единственный точный бросок нанёс защитник Эса Линделль. Российский форвард Александр Радулов отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 29-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 42 очка в 48 матчах. «Даллас» идёт на 16-м месте, в активе команды 50 очков в 48 играх.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

Читайте также: Две передачи Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Тампу»