Две передачи Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Тампу»

Тампа, США, , 08:01 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Тампой Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Торонто» шайбы забросили Назем Кадри, Патрик Марло, Митчелл Марнер и Зак Хайман. Российский защитник Никита Зайцев отметился двумя результативными передачами.

В составе «Тампы» точные броски на счету Брейдена Пойнта и Виктора Хедмана. Российский форвард Никита Кучеров отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Торонто» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 60 очков в 46 матчах. «Тампа» идёт на первом месте, в активе команды 74 очков в 48 играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1).

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