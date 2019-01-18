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СКА обыграл «Динамо» в матче КХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Санкт-Петербург, 18 января 2019, 07:45 — REGNUM  Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе СКА отличились Динар Хафизуллин, Павел Дацюк и Антон Белов. В составе «Динамо» единственный точный бросок на счету Дмитрия Кагарлицкого.

На сегодняшний день СКА занимает второе место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 81 очко в 49 матчах. «Динамо» идёт на 11-м месте, в активе команды 58 очков в 51 игре.

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

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