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«Барселону» могут исключить из Кубка Испании за нарушение регламента

Спорт

«Барселона» выпустила на поле игрока, который не отбыл дисквалификацию

«Барселону» могут исключить из Кубка Испании за нарушение регламента
Armando Sobrino
Футбольный мяч

Барселона, Испания, 18 января 2019, 07:29 — REGNUM  «Барселону» могут исключить из Кубка Испании из-за нарушения регламента. Об этом сообщает El Mundo.

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании против «Леванте» «Барселона» выпустила на поле защитника Хуана Брандариса Мовилью, который не мог играть, поскольку еще не отбыл дисквалификацию, заработанную в играх за вторую команду каталонского клуба.

Напомним, в 2015 году мадридский «Реал» был исключен из Кубка Испании за аналогичное нарушение. Тогда российский полузащитник Денис Черышев, не отбывший дисквалификацию, сыграл за «Реал» в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Барселона» одержала победу над «Леванте» во втором матче 1/8 финала Кубка Испании со счётом 3:0 и вышла в четвертьфинал турнира.

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