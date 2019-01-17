«Умраниеспор» одержал победу над «Фенербахче» матче в Кубка Турции

Анкара, , 22:30 — REGNUM 17 января между коллективами «Умраниеспор» и «Фенербахче» на стадионе «Немчи Кадиоглу Стадиум» был разыгран первый матч 1/8-го Кубка Турции сезона 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой хозяев.

Единственный мяч под на 82-й минуте забил турецкий защитник Карахан Субаши после передачи Алааддина Окумуса — 1:0.

Статистика матча («Умраниеспор"/"Фенербахче»)

Удары 10/9

Удары в створ ворот 5/4

Процент владения мячом 50%/50%

Нарушения правил 8/0

Поданные угловые 7/2

Стартовые составы команд на матч:

«Умраниеспор»: Огур, Онделе, Окумус, Ацил, Субаши, Темелтас, Василогианнис, Ташделен, Алтинтас, Гоксу, Барриос.

«Фенербахче»: Демирель, Кейбаши, Озбайракли, Шкртел, Чифтпинар, Дирар, Вальбуэна, Жиалсон, Бензья, Эльмас, Слимани.

Желтые карточки: Слимани — 23, Диалиба — 90+6.

Красные карточки: Эльмас — 47.

Голы: Субаши 82 — 1:0.