«Умраниеспор» одержал победу над «Фенербахче» матче в Кубка Турции

Анкара, 17 января 2019, 22:30 — REGNUM 17 января между коллективами «Умраниеспор» и «Фенербахче» на стадионе «Немчи Кадиоглу Стадиум» был разыгран первый матч 1/8-го Кубка Турции сезона 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой хозяев.
Единственный мяч под на 82-й минуте забил турецкий защитник Карахан Субаши после передачи Алааддина Окумуса — 1:0.
Статистика матча («Умраниеспор"/"Фенербахче»)
Удары 10/9
Удары в створ ворот 5/4
Процент владения мячом 50%/50%
Нарушения правил 8/0
Поданные угловые 7/2
Стартовые составы команд на матч:
«Умраниеспор»: Огур, Онделе, Окумус, Ацил, Субаши, Темелтас, Василогианнис, Ташделен, Алтинтас, Гоксу, Барриос.
«Фенербахче»: Демирель, Кейбаши, Озбайракли, Шкртел, Чифтпинар, Дирар, Вальбуэна, Жиалсон, Бензья, Эльмас, Слимани.
Желтые карточки: Слимани — 23, Диалиба — 90+6.
Красные карточки: Эльмас — 47.
Голы: Субаши 82 — 1:0.