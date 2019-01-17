Александр Логинов стал пятым в спринте на этапе КМ в Рупольдинге

Рупольдинг, Германия, , 15:09 — REGNUM В немецком Рупольдинге прошла мужская спринтерская гонка в рамках Кубка мира по биатлону. Победителем стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

Бё допустил один промах на стрельбе и пришёл к финишу за 22 минуты и 56,3 секунды. Второе место занял его брат Тарьей Бё, без ошибок прошедший огневые рубежи и отставший от Йоханнеса на 7,9 секунды.

Замкнул тройку немецкий спортсмен Бенедикт Долль. За ним финишировал француз Мартен Фуркад. Российский биатлонист Александр Логинов стал пятым.

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