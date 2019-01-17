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Полузащитник «Тоттенхэма» Дембеле продолжит карьеру в Китае

Спорт

«Тоттенхэм» принял решение продать хавбека

Лондон, 17 января 2019, 13:40 — REGNUM  Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Дембеле стал игроком китайского клуба «Гуанчжоу Фули». Об этом сообщается на сайте «Тоттенхэма».

Ранее ожидалось, что Дембеле перейдёт в другой китайский клуб — «Бэйцзинь Гоань», но он отказался от этого варианта.

Отмечается, что «Тоттенхэм» принял решение продать хавбека, поскольку срок его контракта истекает летом 2019 года.

Напомним, Дембеле перешёл в «Тоттенхэм» из «Фулхэма» летом 2012 года за €19 млн. В текущем сезоне он сыграл в 10 матчах чемпионата Англии, в которых результативными действиями не отметился.

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