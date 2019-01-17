В Италии сообщили, что Рэмзи подписал контракт с «Ювентусом»

Турин, Италия, , 13:22 — REGNUM Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи перейдёт в туринский «Ювентус». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что переход футболиста в стан «старой синьоры» состоится после завершения текущего сезона. При этом хавбек подписал долгосрочное соглашение с бьянконери, которое вступит в силу летом.

Ранее сообщалось, что Рэмзи согласился подписать пятилетний контракт с «Ювентусом». Он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба после Криштиану Роналду.

Напомним, Рэмзи выступает за «Арсенал» с 2008 года. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей в чемпионате Англии, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.

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