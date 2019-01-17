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Российский биатлонист Логинов отказался общаться с норвежскими журналистами

Спорт

Логинов отказался общаться, заявив, что не говорит по-английски

Рупольдинг, Германия, 17 января 2019, 11:31 — REGNUM  Российский биатлонист Александр Логинов отказался общаться с норвежскими журналистами из телеканала NRK. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что перед стартом этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге Логинов отказался общаться с корреспондентами NRK, заявив, что не говорит по-английски.

Напомним, ранее француз Мартен Фуркад заявил, что не рад победе Логинова «из-за допинга» и не уважает российского спортсмена. К травле присоединились и другие биатлонисты.

Отметим, что Логинов был дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил, но отбыл срок наказания и вернулся на соревнования. Сейчас он занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, уступая только норвежцу Йоханнесу Бё.

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