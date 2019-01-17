58 очков Хардена не помогли «Хьюстону» в матче с «Бруклином»

Хьюстон, США, , 11:17 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 145:142.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, сделавший дабл-дабл из 58 очков и 10 подборов.

В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал защитник Спенсер Динуайдди, набравший 33 очка. Кроме того, центровой Джаретт Аллен сделал дабл-дабл из 20 очков и 24 подборов

На сегодняшний день «Бруклин» занимает 16-е место в турнирной таблице НБА. «Хьюстон» идёт на 10-м месте.

«Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — «Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — 142:145 (30:34, 24:28, 40:23, 37:46, 11:14).

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