«Краснодар» отказался продавать Куэву в «Индепендьенте» за €6 млн

Краснодар, , 11:03 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» отказался продавать аргентинскому «Индепендьенте» полузащитника Кристиана Куэву за €6 млн. Об этом 17 января сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что руководство «Краснодара» планирует продать футболиста €8 млн. Контракт между российским клубом и полузащитником сборной Перу рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, Куэва перешёл в «Краснодар» летом 2018 года из бразильского «Сан-Паулу». До этого он выступал за такие клубы, как «Райо Вальекано» и «Альянса Лима».

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