Передача Любушкина помогла «Аризоне» обыграть «Сан-Хосе»

Глендейл, США, , 10:42 — REGNUM «Аризона Койотс» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Аризоны» шайбы забросили Лоусон Круз, Рихард Паник, Кристиан Фишер, Оливер Экман-Ларссон, Алекс Галченюк и Джош Арчибальд. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей.

В составе «Сан-Хосе» точные броски на счету Кевина Лабанка, Эвандера Кейна и Логана Кутюра.

На сегодняшний день «Аризона» занимает 23-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 45 очков в 46 матчах. «Сан-Хосе» идёт на третьем месте, в активе команды 63 очка в 49 играх.

«Аризона Койотс» (Глендейл) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1).

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