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«Челси» и «Ювентус» договорились об аренде Игуаина

Спорт

«Челси» арендует Игуаина до конца сезона с возможностью продления ещё на год

«Челси» и «Ювентус» договорились об аренде Игуаина
Кирилл Венедиктов
Гонсало Игуаин

Лондон, 17 января 2019, 10:02 — REGNUM  Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин продолжит карьеру в лондонском «Челси». Об этом сообщает Sky Sport.

По информации издания, «Челси» согласовал аренду нападающего с туринским «Ювентусом», которому принадлежат права на игрока.

Отмечается, что «Челси» арендует Игуаина до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год. Помимо этого лондонский клуб сможет выкупить права на игрока.

Напомним, «с 2016 по 2018 год Игуаин выступал за «Ювентус. Летом 2018 года он перешёл в аренду в «Милан».

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