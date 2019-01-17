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«Реал» впервые за шесть лет потерпел 10 поражений в сезоне

Спорт

«Реал» проиграл «Леганесу» в Кубке Испании

Мадрид, 17 января 2019, 09:38 — REGNUM  Мадридский «Реал» впервые за шесть лет потерпел 10 поражений в сезоне. Поражение от «Леганеса» в Кубке Испании стало десятым в нынешнем сезоне.

Больше «Реал» проигрывал только в сезоне 2012/13. Тогда «королевский клуб» проиграл 11 матчей во всех турнирах.

Напомним, «Реал» проиграл «Леганесу» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании со счётом 0:1. Тем не менее «сливочные» прошли в четвертьфинал турнира благодаря крупной победе в первом матче со счётом 3:0.

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