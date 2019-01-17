Вихлянцева выбыла с Australian Open, проиграв Бачински

Мельбурн, Австралия, , 09:24 — REGNUM Российская теннисистка Наталья Вихлянцева проиграла представительнице Швейцарии Тиме Бачински в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 35 минут, завершилась со счётом 2:6, 5:7.

Вихлянцева два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. На счету её соперницы четыре эйса и 4 из 11 реализованных брейков.

В третьем круге турнира Бачински сыграет с победительницей матча между британской теннисисткой Йоханной Контой и представительницей Испании Гарбинье Мугурусой.

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