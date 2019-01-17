Шайба Задорова не помогла «Колорадо» в матче с «Оттавой»

Оттава, , 09:13 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Оттавы» дубль оформил нападающий Мэтт Дюшейн. Ещё по шайбе забросили Брэди Ткачук, Марк Стоун и Райан Дзингел.

В составе «Колорадо» точные броски на счету российского защитник Никиты Задорова и форварда Натана Маккиннона.

Российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов провёл на льду весь матч и отразил 27 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 29-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 41 очко в 47 матчах. «Колорадо» идёт на 16-м месте, в активе команды 50 очков в 47 играх.

«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1).

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