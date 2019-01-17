Две передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»

Оттава, , 08:55 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Филадельфии» хет-трик оформил нападающий Шон Кутюрье. Ещё один гол на счету Оскара Линдблома. Российский защитник Иван Проворов отметился двумя результативными передачами.

В составе «Бостона» дубль оформил форвард Петер Цегларик. Ещё одну шайбу забросил Давид Пастрняк.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 28-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 42 очка в 47 матчах. «Бостон» идёт на 10-м месте, в активе команды 57 очков в 47 играх.

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 4:3 (1:2, 2:0, 1:0).

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