Команда Эдуарда Николаева победила на девятом этапе ралли «Дакар»

Лима, , 08:35 — REGNUM Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под руководством пилота Эдуарда Николаева завершил на первом месте девятый этап ралли «Дакар». Об этом сообщается на официальном сайте гонок.

Экипаж Николаева прошёл этап за 4 часа 19 минут и 37 секунд. Вторым пришёл белорусский экипаж под руководством Сергея Вязовича. Третьим стал ещё один российский экипаж, которым руководит Дмитрий Сотников.

В генеральной классификации по-прежнему лидируют две российские команды «КАМАЗ-мастер». Команда Эдуарда Николаева занимает первое место, экипаж Дмитрия Сотникова идёт вторым.

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