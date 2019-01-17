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Команда Эдуарда Николаева победила на девятом этапе ралли «Дакар»

Спорт

В генеральной классификации лидируют две российские команды «КАМАЗ-мастер»

Лима, 17 января 2019, 08:35 — REGNUM  Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под руководством пилота Эдуарда Николаева завершил на первом месте девятый этап ралли «Дакар». Об этом сообщается на официальном сайте гонок.

Экипаж Николаева прошёл этап за 4 часа 19 минут и 37 секунд. Вторым пришёл белорусский экипаж под руководством Сергея Вязовича. Третьим стал ещё один российский экипаж, которым руководит Дмитрий Сотников.

В генеральной классификации по-прежнему лидируют две российские команды «КАМАЗ-мастер». Команда Эдуарда Николаева занимает первое место, экипаж Дмитрия Сотникова идёт вторым.

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