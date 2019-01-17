59 эйсов не помогли Карловичу обыграть Нисикори на Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 08:07 — REGNUM Японский теннисист Кей Нисикори одержал победу над представителем Хорватии Иво Карловичем в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 48 минут, завершилась со счётом 6:3, 7:6 (8:6), 5:7, 5:7, 7:6 (10:7).

Нисикори девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету Карловича 59 эйсов, три ошибки на подаче и 2 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

В третьем круге турнира Нисикори сыграет с победителем матча между немецким теннисистом Филиппом Кольшрайбером и португальцем Жоау Соузой.

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