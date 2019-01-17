Элина Свитолина вышла в третий круг Australian Open, обыграв Кужмову

Мельбурн, Австралия, , 07:57 — REGNUM Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над представительницей Словакии Викторией Кужмовой в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 7 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Свитолина восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, пять ошибок на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Свитолина сыграет с победительницей матча между чешской теннисисткой Кристиной Плишковой и представительницей Китая Чжан Шуай.

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