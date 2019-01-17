Четверг, 17 Января 2019 года
08:00:16 МСК

Элина Свитолина вышла в третий круг Australian Open, обыграв Кужмову

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1

Мельбурн, Австралия, 17 января 2019, 07:57 — REGNUM  Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над представительницей Словакии Викторией Кужмовой в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 7 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Свитолина восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, пять ошибок на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Свитолина сыграет с победительницей матча между чешской теннисисткой Кристиной Плишковой и представительницей Китая Чжан Шуай.

Читайте также: Маргарита Гаспарян уступила Элисе Мертенс и выбыла с Australian Open

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить