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Флойд Мейвезер сфотографировался с Роналду после матча за Суперкубок Италии

Спорт

Мейвезер посетил матч Суперкубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом»

Джидда, Саудовская Аравия, 17 января 2019, 07:30 — REGNUM  Знаменитый американский боксёр Флойд Мейвезер посетил матч Суперкубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом». Об этом сообщается на странице туринского клуба в Twitter.

После матча Мейвезер спустился в раздевалку «Ювентуса» и сфотографировался с некоторыми игроками команды, в том числе с Криштиану Роналду.

https://www.instagram.com/p/BstaujTBGvz/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» одержал победу над «Миланом» со счётом 1:0 и выиграл свой восьмой Суперкубок Италии. Единственный гол в матче забил Криштиану Роналду.

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Футбол
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