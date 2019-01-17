Флойд Мейвезер сфотографировался с Роналду после матча за Суперкубок Италии

Джидда, Саудовская Аравия, 17 января 2019, 07:30 — REGNUM Знаменитый американский боксёр Флойд Мейвезер посетил матч Суперкубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом». Об этом сообщается на странице туринского клуба в Twitter.
После матча Мейвезер спустился в раздевалку «Ювентуса» и сфотографировался с некоторыми игроками команды, в том числе с Криштиану Роналду.
https://www.instagram.com/p/BstaujTBGvz/
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» одержал победу над «Миланом» со счётом 1:0 и выиграл свой восьмой Суперкубок Италии. Единственный гол в матче забил Криштиану Роналду.