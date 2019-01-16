Среда, 16 Января 2019 года
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«Атлетико» вылетел из Кубка Испании

Спорт

По итогам двухматчевого противостояния «Жирона» выбила мадридский «Атлетико» благодаря голам на чужом поле (1:1, 3:3)

Мадрид, 16 января 2019, 23:42 — REGNUM  16 января между коллективами «Атлетико» (Мадрид) и «Жирона» на стадионе «Ванда Метрополитано» был разыгран ответный матча 1/8 финала Кубка Испании 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей 3:3.

Первый мяч на 12-й минуте забил таранный хорватский форвард Никола Калинич — 1:0. Через 25 минут молодой атакующий полузащитник Валери Фернандес Эстрада отличился забитым мячом — 1:1. В дебюте второй половины Кристиан Стуани вывел гостей вперед — 1:2. На экваторе тайма Анхель Корреа вновь сделал счет равным — 2:2. В конце матча лидер сборной Франции Антуан Гризманн отметился голом, замкнув передачу Тома Лемара — 3:2. Через 4 минуты вышедший на замену Сейду Думбия забил победный мяч и выбил «матрасников» из Кубка Испании.

Статистика матча («Атлетико"/"Жирона»)

Удары 19/6

Удары в створ ворот 8/3

Процент владения мячом 56%/44%

Нарушения правил 9/9

Поданные угловые 8/1

Стартовые составы команд на матч:

«Атлетико»: Адан, Годин, Ариас, Хуанфран, Хименес, Партей, Коке, Сауль, Лемар, Калинич, Корреа.

«Жирона»: Ираисос, Эспиноса, Рамальо, Муньеса, Гранелл, Луис, Гарсия, Порро, Валери, Стуани, Лосано.

Главный арбитр матча: Антонио Матеу Лаос.

Желтые карточки: Эрнандес — 69, Гризманн — 85, Ираисос — 90, Порро — 90.

Голы: Калинич 12 — 1:0, Валери 37 — 1:1, Стуани 59 — 1:2, Корреа 66 — 2:2, Гризманн 84 — 3:2, Думбия 88 — 3:3.

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