«Монако» и «Ницца» разделили очки

Париж, 16 января 2019, 22:58 — REGNUM 16 января между коллективами «Монако» и «Ницца» на стадионе «Луи II» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.
На 30-й минуте молодой полузащитник Аллан Сен-Максимен открыл счет — 0:1. В дебюте второй половины Бенуа Бадиашилле отличился забитым мячом после передачи Маркоса Лопеса — 1:1.
Статистика матча («Монако"/"Ницца»)
Удары 11/6
Удары в створ ворот 6/3
Процент владения мячом 53%/47%
Нарушения правил 10/9
Поданные угловые 10/2
«Ницца» набрала 30 очков и укрепилась на 6-й позиции. «Монако» с 15-ю баллами остался на предпоследнем месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Монако»: Бенальо, Жемерсон, Глик, Бадиашиле, Тилеманс, Аит-Беннассер, Серрано, Хенрихс, Лопес, Головин, Силла.
«Ницца»: Бенитес, Сарр, Жалле, Данте, Тамез, Вальтер, Бюрнер, Атталь, Сиприен, Сен-Максимен, Сако.
Главный арбитр матча: Бенуа Бастьен.
Желтые карточки: Жалле — 37, Серрано — 60, Данте — 61, Фалькао — 90+6.
Красные карточки: Сако — 45.
Не забитые пенальти: Сен-Максимен — 77.
Голы: Сен-Максимен 30 — 0:1, Бадиашиле 50 — 1:1.