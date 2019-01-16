«Монако» и «Ницца» разделили очки

Париж, , 22:58 — REGNUM 16 января между коллективами «Монако» и «Ницца» на стадионе «Луи II» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

На 30-й минуте молодой полузащитник Аллан Сен-Максимен открыл счет — 0:1. В дебюте второй половины Бенуа Бадиашилле отличился забитым мячом после передачи Маркоса Лопеса — 1:1.

Статистика матча («Монако"/"Ницца»)

Удары 11/6

Удары в створ ворот 6/3

Процент владения мячом 53%/47%

Нарушения правил 10/9

Поданные угловые 10/2

«Ницца» набрала 30 очков и укрепилась на 6-й позиции. «Монако» с 15-ю баллами остался на предпоследнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Монако»: Бенальо, Жемерсон, Глик, Бадиашиле, Тилеманс, Аит-Беннассер, Серрано, Хенрихс, Лопес, Головин, Силла.

«Ницца»: Бенитес, Сарр, Жалле, Данте, Тамез, Вальтер, Бюрнер, Атталь, Сиприен, Сен-Максимен, Сако.

Главный арбитр матча: Бенуа Бастьен.

Желтые карточки: Жалле — 37, Серрано — 60, Данте — 61, Фалькао — 90+6.

Красные карточки: Сако — 45.

Не забитые пенальти: Сен-Максимен — 77.

Голы: Сен-Максимен 30 — 0:1, Бадиашиле 50 — 1:1.