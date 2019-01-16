«Лион» спасся от поражение от «Тулузы»

Париж, , 22:57 — REGNUM 16 января между коллективами «Тулуза» и «Лион» на стадионе «Муниципальный стадионе Тулузы» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей.

В дебюте матча фланговый нападающий сборной Швеции Джимми Дурмаз открыл счет — 1:0. На 74-й минуте Дурмаз оформил дубль — 2:0. Через 2 минуты вышедший на замену Мусса Дембеле вернул гостей в игру — 2:1. Через 11 минут Набиль Фекир сравнял ситуацию на табло, реализовав удар со штрафного — 2:2.

Статистика матча («Тулуза"/"Лион»)

Удары 6/15

Удары в створ ворот 4/4

Процент владения мячом 38%/62%

Нарушения правил 9/10

Поданные угловые 4/8

«Лион» с 34-мя баллами временно остался на 3-й позиции. «Тулуза» набрала 22 очка и укрепилась на 14-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Тулуза»: Рейне, Амьен-Аду, Морейра, Жюльен, Мубандже, Каюзак, Сидибе, Санраге, Жан, Дурмаз, Мубеле.

«Лион»: Лопес, Денайер, Морель, Соле, Ауар, Менди, Тете, Тусар, Траоре, Депай, Корне.

Главный арбитр матча: Рудди Буке.

Желтые карточки: Соле — 10, Депай — 45, Каюзак — 45, Мубандже — 53, Морель — 78, Жюльен — 87, Морейра — 90+5.

Голы: Дурмаз 12 — 1:0, Дурмаз (пен) 74 — 2:0, Дембеле 76 — 2:1, Фекир 87 — 2:2.