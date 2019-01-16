Среда, 16 Января 2019 года
22:55:16 МСК

«Ним» одержал минимальную победу над «Нантом»

Спорт

«Ним» набрал 26 очков и поднялся на 11-ю позицию. «Нант» с 23-мя баллами опустился на 13-е место

Париж, 16 января 2019, 22:55 — REGNUM  16 января между коллективами «Ним» и «Нант» на стадионе «Стад Дес Костьерес» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось победой команды из города Ним.

Единственный мяч на экваторе второй половины забил марокканский центральный полузащитник Софьян Алакуш — 1:0. Голевую передачу отдал Рено Рипар.

Статистика матча («Ним"/"Нант»)

Удары 11/10

Удары в створ ворот 1/3

Процент владения мячом 54%/46%

Нарушения правил 12/10

Поданные угловые 4/4

«Ним» набрал 26 очков и поднялся на 11-ю позицию. «Нант» с 23-мя баллами опустился на 13-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Ним»: Бернардони, Ландре, Мауасса, Бриансон, Алакуш, Ферри, Саванье, Валлс, Алиуи, Денис, Рипар.

«Нант»: Тэтэрушану, Сантос, Паллуа, Лима, Кватенг, Туре, Крхин, Ронжье, Кулибали, Уорис, Мутуссами.

Главный арбитр матча: Хаким бен эль Хаджи.

Желтые карточки: Кулибали — 2, Паллуа — 77, Депре — 87, Кастон — 90+4.

Красные карточки: Кулибали — 45.

Голы: Алакуш 65 — 1:0.

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