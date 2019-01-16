«Ним» одержал минимальную победу над «Нантом»

Париж, 16 января 2019, 22:55 — REGNUM 16 января между коллективами «Ним» и «Нант» на стадионе «Стад Дес Костьерес» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось победой команды из города Ним.
Единственный мяч на экваторе второй половины забил марокканский центральный полузащитник Софьян Алакуш — 1:0. Голевую передачу отдал Рено Рипар.
Статистика матча («Ним"/"Нант»)
Удары 11/10
Удары в створ ворот 1/3
Процент владения мячом 54%/46%
Нарушения правил 12/10
Поданные угловые 4/4
«Ним» набрал 26 очков и поднялся на 11-ю позицию. «Нант» с 23-мя баллами опустился на 13-е место.
Стартовые составы команд на матч:
«Ним»: Бернардони, Ландре, Мауасса, Бриансон, Алакуш, Ферри, Саванье, Валлс, Алиуи, Денис, Рипар.
«Нант»: Тэтэрушану, Сантос, Паллуа, Лима, Кватенг, Туре, Крхин, Ронжье, Кулибали, Уорис, Мутуссами.
Главный арбитр матча: Хаким бен эль Хаджи.
Желтые карточки: Кулибали — 2, Паллуа — 77, Депре — 87, Кастон — 90+4.
Красные карточки: Кулибали — 45.
Голы: Алакуш 65 — 1:0.