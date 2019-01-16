«Ренн» потерпел поражение от аутсайдера Лиги 1

Париж, , 22:51 — REGNUM 16 января между коллективами «Генгам» и «Ренн» на стадионе «Стад дю Рудуру» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой первых.

Под занавес первого тайма Феликс Эбоа-Эбоа открыл счет — 1:0. На 59-й минуте французский опорный полузащитник Люка Де удвоил преимущество хозяев — 2:0. Голевую передачу на свой счет записал Людовик Бла. В конце матча Мбай Ньянг забил «гол престижа» — 2:1.

Статистика матча («Генгам"/"Ренн»)

Удары 5/12

Удары в створ ворот 3/3

Процент владения мячом 41%/59%

Нарушения правил 6/11

Поданные угловые 6/4

«Генгам» набрал 14 очков, но остался на последнем месте. «Ренн» с 29-ю баллами идет на 8-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Генгам»: Кайяр, Ребошу, Эбоа-Эбоа, Траоре, Кербра, Фири, Де, Бла, Тюрам, Коко, Ру.

«Ренн»: Коубек, Да Сильва, Мешер, Бенсебайни, Траоре, Сарр, Юханссон, Леа Силики, Бен Арфа, Кастильо, Сьебатшо.

Главный арбитр матча: Клеман Турпен.

Желтые карточки: Коко — 4, Траоре — 47, Андре — 81, Зеффане — 90+1, Бла — 90+1.

Голы: Эбоа-Эбоа 40 — 1:0, Де 59 — 2:0, Ньянг 87 — 2:1.