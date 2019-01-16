«Ювентус» одержал победу в Суперкубке Италии Спорт Единственный мяч на 61-й минуте матча забил лидер сборной Португалии Криштиану Роналду после передачи Миралема Пьянича – 1:0 Эр-Рияд, , 22:28 — REGNUM 16 января между коллективами «Ювентус» и «Милан» на стадионе «Король Абдулла Спортс Сити» был разыгран матч Суперкубка Италии. Противостояние завершилось победой «старой синьоры». Единственный мяч на 61-й минуте матча забил лидер сборной Португалии Криштиану Роналду после передачи Миралема Пьянича — 1:0. Статистика матча («Ювернтус"/"Милан») Удары 17/9 Удары в створ ворот 3/1 Процент владения мячом 62%/38% Нарушения правил 13/15 Поданные угловые 5/2 Стартовые составы команд на матч: «Ювентус»: Щенсный, Кьеллини, Сандро, Бонуччи, Консело, Пьянич, Матуиди, Бентанкур, Роналду, Дибала, Коста. «Милан»: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Сапата, Родригес, Бакайоко, Пакета, Кесси, Кастильехо, Чалханоглу, Кутроне. Главный арбитр матча: Лука Банти. Желтые карточки: Чалханоглу — 21, Сандро — 26, Пьянич — 44, Кастильехо — 45, Калабрия — 82, Родригес — 88, Дибала — 90+4. Красные карточки: Кесси — 73. Голы: Роналду 61 — 1:0.

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