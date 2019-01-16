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«Ювентус» одержал победу в Суперкубке Италии

Спорт

Единственный мяч на 61-й минуте матча забил лидер сборной Португалии Криштиану Роналду после передачи Миралема Пьянича – 1:0

Эр-Рияд, 16 января 2019, 22:28 — REGNUM  16 января между коллективами «Ювентус» и «Милан» на стадионе «Король Абдулла Спортс Сити» был разыгран матч Суперкубка Италии. Противостояние завершилось победой «старой синьоры».

Единственный мяч на 61-й минуте матча забил лидер сборной Португалии Криштиану Роналду после передачи Миралема Пьянича — 1:0.

Статистика матча («Ювернтус"/"Милан»)

Удары 17/9

Удары в створ ворот 3/1

Процент владения мячом 62%/38%

Нарушения правил 13/15

Поданные угловые 5/2

Стартовые составы команд на матч:

«Ювентус»: Щенсный, Кьеллини, Сандро, Бонуччи, Консело, Пьянич, Матуиди, Бентанкур, Роналду, Дибала, Коста.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Сапата, Родригес, Бакайоко, Пакета, Кесси, Кастильехо, Чалханоглу, Кутроне.

Главный арбитр матча: Лука Банти.

Желтые карточки: Чалханоглу — 21, Сандро — 26, Пьянич — 44, Кастильехо — 45, Калабрия — 82, Родригес — 88, Дибала — 90+4.

Красные карточки: Кесси — 73.

Голы: Роналду 61 — 1:0.

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