В Италии спорят о проведении футбольного Суперкубка в Саудовской Аравии

Милан, Италия, , 16:53 — REGNUM Одной из основных тем публикаций в итальянских СМИ в среду, 16 января, стало проведение матча за Суперкубок страны по футболу в Саудовской Аравии, при этом обсуждают журналисты не только спортивную составляющую.

Матч между «Ювентусом» и «Миланом» пройдет за пределами Италии ради получения дополнительных доходов и продвижения национального чемпионата на Ближнем Востоке, но проведение игры конкретно в Саудовской Аравии является недопустимым ввиду принятой там дискриминации женщин, полагают обозреватели Il Sole 24 Ore.

Футболистам тоже пришлось отвечать на вопросы журналистов о неспортивной составляющей истории. Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, по сообщению информагентства ANSA, постарался уйти от прямого ответа, заявив, что итальянский футбол должен быть открытым миру, а он был в Саудовской Аравии лишь несколько раз и видел преимущественно гостиницы.

В обсуждение темы включились и политики — так, мэр Милана Джузеппе Сала заявил, что ему трудно оценить, насколько адекватным было решение о проведении игры в Джидде с учетом понятных бизнес-интересов. Мэр отметил, что он не является сторонником этой идеи, но и не стал бы зацикливаться на этом факте.

Матч за Суперкубок Италии пройдет в Джидде 16 января.