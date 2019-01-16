В 2020 году Шарапова проведёт в России три выставочных матча

Мельбурн, Австралия, , 15:57 — REGNUM Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова проведёт в России три выставочных матча в 2020 году. Об этом 16 января сообщает Sports.ru

Предположительно, матчи пройдут в Санкт-Петербурге, Сочи и Москве, а соперницами станут Светлана Кузнецова и Елена Веснина. Отмечается, что переговоры находятся на начальной стадии.

Напомним, Шарапова является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема». По одному разу она выигрывала Уимблдон, US Open Australian Open, а также два раза — Rolland Garros.

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