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Надаль обыграл Эбдена и вышел в третий круг Australian Open

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:2

Надаль обыграл Эбдена и вышел в третий круг Australian Open
Mohammad Hassansadeh
Рафаэль Надаль

Мельбурн, Австралия, 16 января 2019, 15:37 — REGNUM  Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Австралии Мэттью Эбденом в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 56 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Надаль шесть раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов и три ошибки на подаче.

В третьем круге турнира Надаль сыграет с другим австралийским теннисистом Алексом де Минором.

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