Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС

Москва, , 15:20 — REGNUM Глава «Газпром нефти» и председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом 16 января сообщила пресс-служба РФС.

Отмечается, что Дюков был выдвинут 63 организациями — членами РФС.

При этом заявку на регистрацию в качестве кандидата на этот пост также подавал бывший министр спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин. О причинах, по которым ему было отказано, в настоящий момент неизвестно.

Напомним, 19 декабря с должности главы РФС ушёл Виталий Мутко. Выборы нового главы организации состоятся 22 февраля.

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