Кербер одержала 100-ю победу на турнирах «Большого шлема»

Мельбурн, Австралия, , 13:35 — REGNUM Немецкая теннисистка Анжелика Кербер одержала победу над представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майа в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 21 минуту, завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Кербер шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс и пять ошибок на подаче.

Отметим, что Кербер одержала свою 100-ю победу на турнирах серии «Большого шлема».

В третьем круге турнира Кербер сыграет с австралийской теннисисткой Кимберли Биррелл.

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