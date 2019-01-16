Кербер одержала 100-ю победу на турнирах «Большого шлема»

Мельбурн, Австралия, 16 января 2019, 13:35 — REGNUM Немецкая теннисистка Анжелика Кербер одержала победу над представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майа в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 21 минуту, завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Кербер шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс и пять ошибок на подаче.
Отметим, что Кербер одержала свою 100-ю победу на турнирах серии «Большого шлема».
В третьем круге турнира Кербер сыграет с австралийской теннисисткой Кимберли Биррелл.
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