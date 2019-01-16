Среда, 16 Января 2019 года
13:35:26 МСК

Кербер одержала 100-ю победу на турнирах «Большого шлема»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3

Мельбурн, Австралия, 16 января 2019, 13:35 — REGNUM  Немецкая теннисистка Анжелика Кербер одержала победу над представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майа в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 21 минуту, завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Кербер шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс и пять ошибок на подаче.

Отметим, что Кербер одержала свою 100-ю победу на турнирах серии «Большого шлема».

В третьем круге турнира Кербер сыграет с австралийской теннисисткой Кимберли Биррелл.

Читайте также: Квитова обыграла Бегу и вышла в третий круг Australian Open

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить