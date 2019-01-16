Среда, 16 Января 2019 года
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Квитова обыграла Бегу и вышла в третий круг Australian Open

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3

Мельбурн, Австралия, 16 января 2019, 13:29 — REGNUM  Чешская теннисистка Петра Квитова одержала победу над представительницей Румынии Ириной Бегу в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 9 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Квитова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, четыре ошибки на подаче и один реализованный брейк.

В третьем круге турнира Квитова сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

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