Квитова обыграла Бегу и вышла в третий круг Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 13:29 — REGNUM Чешская теннисистка Петра Квитова одержала победу над представительницей Румынии Ириной Бегу в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 9 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Квитова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, четыре ошибки на подаче и один реализованный брейк.

В третьем круге турнира Квитова сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

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