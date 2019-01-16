Защитник «Челси» Давид Луис может стать игроком «Монако»

Лондон, , 13:05 — REGNUM Защитник лондонского «Челси» Давид Луис может перейти в «Монако» после окончания сезона 2018/19. Об этом сообщает Footmercato.

Отмечается, что в настоящий момент «Челси» ведёт переговоры с футболистом о продлении контракта, но стороны далеки от договорённости. В качестве альтернативы лондонскому клубу рассматривается «Монако», куда из «Челси» перешёл Сеск Фабрегас.

Ранее сообщалось, что Давид Луис отказался от переезда в Китай и намерен остаться в «Челси».

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