Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» выкупил контракт Паулиньо у «Барселоны»

Барселона, Испания, , 12:55 — REGNUM Полузащитник «Барселоны» Паулиньо стал игроком китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд». Об этом 16 января сообщается на странице каталонского клуба в Twitter.

Отмечается, что «Гуанчжоу Эвергранд» выкупил контракт бразильского полузащитника, и теперь он будет выступать за китайский клуб на постоянной основе.

Напомним, Паулиньо перешёл из «Барселоны» в «Гуанчжоу Эвергранд» летом 2018 года на правах аренды с обязательством последующего выкупа.

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