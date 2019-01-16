Вратарь «Спартака» Ребров выбыл из строя о конца сезона

Москва, , 12:48 — REGNUM Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров не сможет выйти на поле до конца нынешнего сезона. Об этом заявил главный тренер команды Олег Кононов, 16 января сообщает Sport24.

«В этом сезоне Артём, вероятнее всего, уже не сыграет», — сказал Кононов.

Он также отметил, что вратарю предстоит обследование, по результатам которого станет ясно, нужна ли операция. После этого будут уточнены сроки его восстановления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ребров получил травму плечевого сустава и был вынужден покинуть расположение команды, которая проводит сбор в ОАЭ.

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