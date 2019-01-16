«Зенит» проиграл «Андорре» в баксетбольном матче Еврокубка

Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM 15 января петербургский «Зенит» разыграл с испанской «Андоррой» матч третьего тура второго группового этапа Еврокубка на домашней площадке. «Зенит» уступил «Андорре» со счётом 71:80.

Как сообщает championat.com, российская команда под руководством Хоана Плазы неуверенно провела первую четверть, отдав её «Андорре» со счётом 23:26. Во второй десятиминутке гости нарастили преимущество — 44:38. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Дилан Эннис, набравший 19 очков. В составе российского клуба большего всего очков набрал форвард Владислав Трушкин — 17.

Одержав три победы в трёх матчах, «Андорра» возглавляет группу H. «Зенит» с четырьмя очками идет вторым.

В четвёртом туре группового этапа команды встретятся вновь. Встреча пройдет в Андорре 23 января.

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