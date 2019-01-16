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«Зенит» проиграл «Андорре» в баксетбольном матче Еврокубка

Спорт

Матч третьего тура второго группового этапа Еврокубка завершился со счетом 71:80

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«Зенит» проиграл «Андорре» в баксетбольном матче Еврокубка
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)

Санкт-Петербург, 16 января 2019, 12:37 — REGNUM  15 января петербургский «Зенит» разыграл с испанской «Андоррой» матч третьего тура второго группового этапа Еврокубка на домашней площадке. «Зенит» уступил «Андорре» со счётом 71:80.

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Перед матчем
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Перед матчем
3
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
6
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
8
Судейство
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Судейство
11
Прорыв
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Прорыв
16
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит»(Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит»(Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
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Группа поддержки
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Группа поддержки

Как сообщает championat.com, российская команда под руководством Хоана Плазы неуверенно провела первую четверть, отдав её «Андорре» со счётом 23:26. Во второй десятиминутке гости нарастили преимущество — 44:38. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Дилан Эннис, набравший 19 очков. В составе российского клуба большего всего очков набрал форвард Владислав Трушкин — 17.

15
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
35
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
32
Яркая игра
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Яркая игра
28
Российские болельщики
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Российские болельщики
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Знакомство с игроками
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Знакомство с игроками
41
За секунду до броска
Андрей Пронин © ИА REGNUM
За секунду до броска
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Группа поддержки
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Группа поддержки
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Лев — символ российской команды
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Лев — символ российской команды

Одержав три победы в трёх матчах, «Андорра» возглавляет группу H. «Зенит» с четырьмя очками идет вторым.

48
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
40
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
42
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
49
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
51
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
34
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Матч группового этапа Кубка Европы между командами БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Андорра» (Андорра-ла-Велья, Андорра)
50
Российские болельщики
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Российские болельщики

В четвёртом туре группового этапа команды встретятся вновь. Встреча пройдет в Андорре 23 января.

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Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит» выиграл у «Цедевиты» в матче Еврокубка по баскетболу

regnum author Андрей Пронин
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