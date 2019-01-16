Среда, 16 Января 2019 года
12:06:33 МСК

Петр Чех может вернуться в «Челси» после завершения карьеры

Спорт

В «Челси» хотят предложить Чеху должность тренера или посла

Лондон, 16 января 2019, 12:06 — REGNUM  Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех может вернуться в «Челси» после завершения карьеры. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, в «Челси» хотят предложить Чеху, который ранее выступал за этот клуб, должность тренера или посла в структуре клуба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Петр Чех заявил, что завершит спортивную карьеру после окончания нынешнего сезона.

Напомним, Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год, после чего перешёл в «Арсенал». Также он сыграл 124 матча за сборную Чехии.

Читайте ранее в этом сюжете: Чешский вратарь Петр Чех объявил о завершении карьеры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить