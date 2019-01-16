Лондон, , 12:06 — REGNUM Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех может вернуться в «Челси» после завершения карьеры. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, в «Челси» хотят предложить Чеху, который ранее выступал за этот клуб, должность тренера или посла в структуре клуба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Петр Чех заявил, что завершит спортивную карьеру после окончания нынешнего сезона.

Напомним, Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год, после чего перешёл в «Арсенал». Также он сыграл 124 матча за сборную Чехии.

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