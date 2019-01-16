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Украинский вратарь Лунин может вернуться в «Реал» из аренды

Спорт

«Реал» может досрочно вернуть Лунина из-за ухода Касильи

Мадрид, 16 января 2019, 11:43 — REGNUM  Украинский вратарь Андрей Лунин может вернуться в мадридский «Реал» из аренды. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что «Реал» может досрочно вернуть Лунина из «Леганеса», где он выступает на правах аренды. Это связано с предстоящим уходом третьего вратаря «королевского клуба» Кико Касильи в «Лидс Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Леганес» хочет продлить аренду Лунина ещё на один сезон.

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года, после чего был отдан аренду в «Леганес».

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