Защитник «Манчестер Юнайтед» Рохо может покинуть команду

Манчестер, Великобритания, , 11:38 — REGNUM Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо покинет команду после окончания текущего сезона. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, из всех центральных защитников клуба Рохо имеет меньше всего шансов на то, чтобы остаться в составе «Манчестер Юнайтед».

Контракт Рохо с манкунианцами действует до 2021 года. В текущем сезоне 29-летний аргентинец всего два раза выходил на поле в матчах Английской премьер-лиги.

Напомним Рохо перешёл в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» летом 2014 года. Сумма его контракта составила €20 млн. До этого он играл в московском «Спартаке».

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