Экипажи «Камаза» удерживают лидерство по итогам восьмого этапа «Дакара»

Лима, , 11:20 — REGNUM Два экипажа команды «КАМАЗ-мастер» под руководством пилотов Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева удерживают лидерство в грузовом зачёте по итогам восьмого этапа гонки «Дакар-2019», сообщает 16 января пресс-служба российского автопроизводителя со ссылкой на собственного обозревателя в Перу.

«Экипажи «КАМАЗ-мастера» после тяжёлого дня сохранили за собой первую и вторую строчки в таблице генеральной классификации, хоть и поменялись в ней местами», — говорится в сообщении.

Теперь таблицу участников возглавляет Сотников. С отрывом в 26 минут 49 секунд за ним следует экипаж Николаева. При этом экипажу Iveco под руководством пилота Жерара де Роя вновь удалось сократить отрыв от камазовцев — теперь он проигрывает лидеру чуть больше часа.

Напомним, ралли «Дакар-2019» проходит в Перу с 6 по 17 января. Впереди ещё два полноценных тяжёлых дня соревнований в дюнах.

Читайте ранее в этом сюжете: Экипаж Сотникова преодолел седьмой этап «Дакара» с отказом усилителя руля