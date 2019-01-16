Вратарь «Тампы» Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ

Тампа, США, , 11:04 — REGNUM Российский голкипер клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 16 января сообщается, а сайте лиги.

Василевский сыграл на ноль в матче с «Даллас Старз» (2:0), отразив все 35 бросков по своим воротам. Для голкипера этот «сухой» матч стал третьим в сезоне и 15-м в карьере. Он вышел на второе место по количеству «сухарей» в истории «Тампы», обогнав Николая Хабибулина (14). Впереди остаётся только Бен Бишоп (17).

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Второй звездой стал вратарь «Монреаль Канадиенс» Антти Ниеми, который отразил 52 броска в матче с «Флоридой Пантерз» (5:1).

Первой звездой дня признан форвард «Нэшвилл Предаторз» Виктор Арвидссон, который сделал хет-трик в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (7:2).

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