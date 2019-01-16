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Хачанов обыграл Нисиоку и вышел в третий круг Australian Open

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:3

Хачанов обыграл Нисиоку и вышел в третий круг Australian Open
si.robi
Карен Хачанов

Мельбурн, Австралия, 16 января 2019, 10:56 — REGNUM  Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Японии Йосихито Нисиокой в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 2 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

Хачанов 16 раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, две ошибки на подаче и два реализованных брейка.

В третьем круге турнира Хачанов сыграет с победителем матча между испанцем Роберто Баутистой Агутом и австралийцем Джоном Миллманом.

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