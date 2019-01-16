«Голден Стэйт» одержал победу над «Денвером» в матче НБА

Денвер, США, 16 января 2019, 10:47 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 142:111.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри и Клэй Томпсон, набравшие по 31 очку.
В составе «Денвера» наибольшую результативность показал защитник Малик Бисли, набравший 22 очка.
На сегодняшний день «Голден Стэйт» занимает третье место в турнирной таблице НБА. «Денвер» идёт на четвёртом месте.
«Денвер Наггетс» (Денвер) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 111:142 (38:51, 22:28, 23:33, 28:30).
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