Федерер вышел в третий круг Australian Open, обыграв Эванса

Мельбурн, Австралия, , 09:46 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Великобритании Даниэлем Эвансом в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 33 минуты, завершилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3.

Федерер девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса и один реализованный брейк.

В третьем круге турнира Федерер сыграет с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и американцем Тейлором Фритцем.

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