Среда, 16 Января 2019 года
09:47:05 МСК

Федерер вышел в третий круг Australian Open, обыграв Эванса

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3

Мельбурн, Австралия, 16 января 2019, 09:46 — REGNUM  Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Великобритании Даниэлем Эвансом в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 33 минуты, завершилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 6:3.

Федерер девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса и один реализованный брейк.

В третьем круге турнира Федерер сыграет с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и американцем Тейлором Фритцем.

Читайте также: Марин Чилич обыграл Макдональда и вышел в третий круг Australian Open

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить