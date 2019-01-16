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Защитник «Зенита» Чернов покинул команду

Спорт

Чернов будет проходить просмотр в «Урале»

Санкт-Петербург, 16 января 2019, 09:41 — REGNUM  Защитник санкт-петербургского «Зенита» Евгений Чернов покинул команду после окончания срока контракта. Об этом сообщает «Спорт день за днём».

Отмечается, что футболист будет проходить просмотр в екатеринбургском «Урале».

Напомним, 26-летний защитник перешёл в «Зенит» в 2016 году. В текущем сезоне он сыграл пять матчей в чемпионате России.

Чернов является воспитанником «Томи», также он выступал за Газовик», «Химик» (Дзержинск) и «Енисей, а в сезоне 2017/18 играл за «Тосно».

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