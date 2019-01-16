И.о. ректора СФУ вошёл в президиум экспертного совета РССС

Красноярск, , 09:32 — REGNUM Исполняющий обязанности ректора Сибирского федерального университета Владимир Колмаков вошёл в президиум экспертного совета общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз», сообщает 16 января пресс-служба вуза.

Утверждение нового состава президиума состоялось в рамках заседания исполкома РССС, которое прошло 19−20 декабря 2018 года.

Экспертный совет создан с целью эффективной реализации концепции развития студенческого спорта в России и подготовки спортивного резерва до 2025 года. Деятельность совета РССС направлена на разработку и экспертизу программ повышения квалификации и профессиональной подготовки, профессионального стандарта и критериев оценки профессиональных квалификаций руководителей и специалистов сферы студенческого спорта. Помимо этого, совет осуществляет методическое сопровождение деятельности образовательных организаций высшего образования и студенческих спортивных лиг при реализации программ спортивной подготовки и процесса организации физкультурной, спортивной и образовательной работы субъектов физической культуры и спорта, осуществляющих деятельность в сфере студенческого спорта.

Читайте также: В Красноярске начал работу единый контакт-центр Универсиады-2019