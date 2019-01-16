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Марин Чилич обыграл Макдональда и вышел в третий круг Australian Open

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7 (9:11), 6:4, 6:4

Марин Чилич обыграл Макдональда и вышел в третий круг Australian Open
si.robi
Марин Чилич

Мельбурн, Австралия, 16 января 2019, 09:04 — REGNUM  Хорватский теннисист Марин Чилич одержал победу над представителем США Маккензи Макдональдом в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 37 минут, завершилась со счётом 7:5, 6:7 (9:11), 6:4, 6:4.

Чилич 25 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника девять эйсов, две двойные ошибки и 3 из 7 реализованных брейков.

В третьем круге турнира Чилич сыграет с испанским теннисистом Фернандо Вердаско.

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